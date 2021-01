Nachdem mit Emrah Uzun, Abdullie Cham und Ikrami Olatunji, drei Spieler den Verein verlassen haben, kehrt mit Duc Anh Nguyen Nhu vom Regionalligisten SV Straelen ein Spieler zurück, der in der vergangenen Saison bereits das FCK-Trikot trug.

"Wir sind froh, dass Duc zurück ist und wir uns so für die Defensive nochmals verstärken konnten", so der sportliche Leiter Mario Salogga. "Ich bin mir sicher, dass er uns hier weiter helfen kann, gerade in der Innenverteidigung oder auf der Sechser-Position, auf der er bei uns ja bereits einige male gespielt hat. Er ist variabel einsetzbar und wohnt unweit von der Kray-Arena, sodass auch eine Identifikation mit dem FCK gegeben ist."

Verstärkung für die Abwehr

Der 19-jährige Innenverteidiger wechselte im Sommer 2019 aus der U 19 vom Regionalligisten Rot-Weiss Essen nach Kray, wo er 19 Spiele in der Oberliga Niederrhein absolvierte, ehe es ihn im vergangenen Sommer zum SV Stralen zog. Dort kam er bedingt durch Verletzungen, nicht zum Zug. "Ich freue mich wieder zurück zu sein. Aufgrund meiner vielen Verletzungen in der Hinrunde war mir klar, dass ich wieder Spielpraxis brauche und da fiel mir die Entscheidung nicht schwer", sagt Du Anh Nguyen Nhu, der sich bis Sommer 2022 an die Verein bindet. "Ich hoffe, dass ich der Mannschaft helfen kann, soll schnell wie möglich dort unten rauszukommen und kann es kaum abwarten, wieder in der Kray Arena auflaufen zu können."