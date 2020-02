Mit dem 24-jährigen Abwehrspieler Patryk Niedzicki hat der erste Spieler des aktuellen FCK-Fußball-Oberliga-Kaders seinen Vertrag verlängert. Und dies gleich um zwei weitere Jahre.



Niedzicki, der zur Saison 2018/2019 von TuS Stadtlohn in die KrayArena wechselte, hat sich in den vergangenen beiden Spielzeiten zu einem echten Leistungsträger und Stammspieler entwickelt, der nun auch weiterhin das Krayer Trikot tragen wird.

2 weitere Jahre in

der KrayArena

„Patryk identifiziert sich zu 100% mit unserem Verein. Und dies ist genau die Mentalität, die wir in Kray benötigen, um erfolgreich zu sein“ so der sportliche Leiter Mario Salogga nach der Vertragsunterzeichnung

Auch Patryk Niedzicki zeigte sich sichtlich erfreut und zufrieden nach seiner Verlängerung: „Für mich war klar, dass ich meinen Vertrag beim FC Kray verlängern will. Kray ist für mich einfach der richtige Verein. Das Team, der Vorstand, die ehrenamtlichen Helfer und Fans sind einfach klasse hier und ich fühle mich rundum wohl. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir uns in der neuen Saison weiter in der Oberliga etablieren.“