Während der zweiwöchigen Herbstferienzeit haben auch die Essener Schwimmbäder geöffnet. Einem sportlichen Besuch mit der Familie steht in den nächsten Tagen nichts im Wege.

Bad und Sport Oststadt

Das Oststadtbad, Schultenweg 44, hat zu folgenden Zeiten geöffnet:

14., 19. und 21. Oktober von 6.30 bis 13 Uhr, 15., 20. und 22. Oktober von 6.30 bis 20 Uhr, 16. und 23. Oktober von 6.30 bis 18 Uhr, 17. und 24. Oktober von 6.30 bis 15 Uhr sowie 18. und 25. Oktober von 8 bis 13 Uhr.

Stadtbad Kupferdreh

Das Stadtbad in Kupferdreh an der Schwermannstraße hat wie folgt geöffnet:

14. Oktober von 7 bis 9.30 Uhr, 15. und 22. Oktober von 7 bis 9.30 Uhr und 15 bis 20 Uhr, 16. und 23. Oktober von 7 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie 17. und 24. Oktober von 7 bis 13 Uhr. Am 18. und 25. Oktober bleibt das Bad geschlossen.