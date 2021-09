Steele 11 startet in die Wettkampfsaison

Durch das Coronavirus wurden die meisten Wettkämpfe abgesagt oder fanden gar nicht erst statt.

Nach den Sommerferien konnte der SV Steele 11 endlich wieder an verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen und zeigen wie erfolgreich das Training in der Coronapause mit Abstand war.

Am 28. und 29. August starteten 47 kleine und große Schwimmer vom SV Steele 11 beim 31. Internationalen Pokalschwimmen 2021 des SV Olympia Borghorst in Steinfurt.

Der SV Steele 11 konnte den Pokal für die Gesamtwertung mit nach Essen holen.

Auch die drei jüngsten Teilnehmerinnen Louisa Mescher, Rina Mustafa und Rebekka Schuster (alle drei 2013) haben ihren Teil zum Erfolg beigetragen und konnten zeigen wie fleißig sie nach der langen Pause trainiert haben.

Eine kleinere Besetzung aus 15 Steele 11 Schwimmern startete bei der Bochum Challenge 2021 am 11. und 12. September.

Lukas Sumpf (2009), Nele Bertelt (2009) und Max Frese (2003) erreichten jeweils über 50m Rücken das Finale und Lukas Sumpf zusätzlich über 50m Schmetterling.

Herzlichen Glückwunsch für die tollen Leistungen!

Beim 2. Gabi vom Wege Gedächtnispokal in Gladbeck am 18. und 19. September starteten Timo Rotter und Lukas Linka, um sich auf den langen Strecken 800m und 1500m Freistil zu behaupten.

Beim 16. Remscheider Pokalschwimmen am 23./24. Oktober werden 34 Schwimmer vom SV Steele 11 an den Start gehen. Bis dahin wird die Zeit genutzt, damit viele neue Bestzeiten erschwommen werden.

Allen Schwimmer wünschen wir viel Erfolg! SL