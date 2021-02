Die Trainer des Radsportvereins Sturmvogel Essen versuchen, mit interessanten Angeboten ihre Mitglieder zu halten. So gibt es seit Januar die QR-Code Familienrallye, quasi eine Schnitzeljagd auf dem Fahrrad. Auch Nichtmitglieder sind willkommen.

„Wann ist endlich wieder Training?“ So hört man es seit vielen Wochen von den Kindern, die ihre Sportvereine und Freunde vermissen. Der Schneefall in den letzten Tagen hat zwar eine gute Ablenkung und vor allem, Bewegung im Freien und an der frischen Luft gebracht, aber die nun schon seit November bestehende Pause im Sport wird ihre Spuren hinterlassen. „Wir werden sicher nicht nur in der Kondition, sondern vor allem in der Koordination viel nachholen müssen, wenn das Training wieder starten kann. Gerade die koordinative Ausbildung ist bei Kindern sehr wichtig“, so Oliver Kraff, einer der Trainer des Radsportvereins Sturmvogel Essen.

Damit die kleinen Sturmvögel auch im Lockdown Bewegungsangebote haben, hat sich der Verein einige Angebote ausgedacht. Angefangen von einer Challenge „Alle gegen den Trainer“ im November, wo die Kinder zusammen mehr Kilometer mit ihren Familien erradeln sollten als der Trainer. Im Dezember gab es den sportlichen Adventskalender, bei dem es jeden Tag eine Bewegungsübung zu absolvieren gab. „Die Kinder haben sich gegenseitig für den nächsten Tag nominiert und jeweils ein Kind hat ein Video von seiner Übung in die WhatsApp-Gruppe gestellt. Die Kids haben super mitgemacht und konnten so wenigstens virtuell Kontakt zueinander halten und ihre Sportkameraden wiedersehen“, erklärt Otto Klocker, Vorsitzender des RV Sturmvogel Essen. Otto Klocker gibt aber auch zu bedenken: „Wir haben natürlich über den Sommer von dem Fahrradboom profitiert und ein paar neue Kinder für den Radsport gewinnen können. Aber die konnten nur wenige Monate trainieren, bis nun der lange Lockdown kam. Wir befürchten, viele Kinder, auch von den Älteren, können in der Zeit die Verbindung zum Verein verlieren.“

Seit Januar gibt es die QR-Code Familienrallye, eine Schnitzeljagd auf dem Fahrrad. Die Strecke ist 16 Kilometer lang und bis auf einen kurzen, steilen Anstieg zum Ende überwiegend flach und somit für die ganze Familie geeignet. „Die Familien fahren Touren ab, die wir hinter QR-Codes versteckt haben. Man muss Aufgaben lösen, z.B. an der ehemaligen Zeche Karl Funke, die Differenz errechnen, die dann zum QR Code führt. Man lernt dabei die schöne Essener Umgebung kennen“, erklären Oliver und Otto, die die Tour zusammen erstellt haben.

Die Unterlagen zur Familienrallye sind über die Homepage des Vereins für alle zugänglich (http://sturmvogel-essen.de), und der Verein freut sich, wenn auch Nichtmitglieder das Angebot nutzen. „Auch im Winter macht Fahrradfahren Spaß. Wenn man gut angezogen ist, Mütze und Handschuhe trägt, oder zur Not etwas Alufolie um die Zehen packt, dann kann man auch bei Minusgraden einen wunderschönen Winterausflug auf dem Rad erleben“, schwärmen die Trainer des RV Sturmvogel Essen. Als weiterer Anreiz verlost der Verein unter allen Teilnehmern bis Monatsende Preise. „Wir freuen uns, dass der Landessportbund Mittel im Rahmen der Aktion #trotzdemSport zur Verfügung stellt, über die wir diese Angebote realisieren können.“, erklärt Oliver Kraff. Das eigentliche Kinder-MTB-Training des Vereins, die sozialen Kontakte und ersehnte Spaß in der Gruppe kann es nicht ersetzen, aber bis dahin ist die Familienrallye sicher eine nette Alternative.