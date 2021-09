Die Mädchenmannschaft sowie auch die Damenmannschaften vom SpVgg Steele 03/09 suchen noch Spielerinnen für ihre Mannschaften.

Zur Aufstockung der einzelnen Mannschaften werden noch Spielerinnen gesucht die gerne in einer freundschaftlichen Umgebung den Fight um die Punkte in den Ligen aufnehmen wollen.

Wer also bereit ist ein wenig Zeit zu investieren um am Ende mit seiner Mannschaft Siege zu feiern, ist bei uns richtig.

Infos über Kontakte zu den einzelnen Mannschaften können über die Homepage abgerufen werden.

>>>>> Steeles Kickerinnen <<<<< klick hier