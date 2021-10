Am kommenden Samstag

geht es weiter für die jung Teufelinnen des SpVgg Steele 03/09, zu Gast hat man die B-Juniorinnen des SV Mülheim-Raadt am Langmannskamp.

Gespannt darf man sein ob die Majnic/Hartmann Truppe auch zu Hause einen Dreier einfahren kann, den bisher ist es den Spielerinnen aus Steele nur Auswärts gelungen zu Siegen.

Wenn man aber der Tabelle und dem Torverhältnis Glauben schenken darf sollte es diesmal gelingen zu Punkten.

Am kommenden Samstag um 10:30 Uhr geht es los am Langmannskamp in Essen Steele, der Endspurt um die Tabellenränge.

Infos über die B-Juniorinnen auch unter Steeles Kickerinnen

PS. Es werden noch weitere Spielerinnen für die B-Juniorinnen gesucht.