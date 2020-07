Schausteller-Chef Albert Ritter überraschte mit historischer Kirmes-Orgel Blauer Himmel, Top-Temperaturen und jede Menge Orgelmusik - darüber konnten sich die Bewohner der Wohnanlage der evangelischen Kirchengemeinde Königssteele freuen!Auf Einladung des Teams des ASB-Treffpunkts „Zum Glück“ stattete Albert Ritter, Präsident des Deutschen Schaustellerbundes, den Steelensern einen Besuch ab.



ASB-Treffpunkt

„Zum Glück“

Im Gepäck hatte er einen echten Schatz. „Eine historische Kirmes- und Konzertorgel, gebaut 1906 in Mülheim. Transportiert wird sie auf einem speziellen Orgelwagen von 1916 - ebenfalls aus der Zeit“, freute sich Ritter. Und wer jetzt das Bild eines kleinen „Leierkastens“ vor Augen hat – weit gefehlt! Auf dem Parkplatz der Seniorenwohnanlage an der Kaiser-Wilhelm-Straße 33 wurde die Kirmesorgel samt Orgelwagen platziert und schon kurze Zeit später erschallten die ersten Evergreens. Insgesamt 48 Liederbücher - die CD von früher, wie Ritter sie liebevoll nennt - gibt es mittlerweile für die Orgel. Von „Wenn der weiße Flieder wieder blüht“ bis „La Paloma“ und „Oh mein Papa“ - da sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Der Applaus von den zahlreichen Balkonen gab Albert Ritter und seiner Songauswahl Recht. Ritter: „Ich genieße es einfach, den Menschen auch in dieser Zeit etwas Freude bereiten zu können! Und wenn sie momentan keine Kirmes besuchen können – dann kommt eben ein kleines Stück Kirmes zu ihnen!“