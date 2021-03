Homeschooling ohne Rechner geht nicht. Da aber viele Kinder über keine geeigneten Geräte verfügen, wächst die Gefahr abgehängt zu werden. Zwei Vereine möchten Soforthilfe leisten.

Die Initiative „Hey, Alter! Essen“ und "Jessica Dorndorf hilft!" sammeln funktionstüchtige Computer und weitere Hardware. Festplatten werden gelöscht, die Rechner mit einem freien Betriebssystem wieder fit gemacht und über die Elternvertretungen an Essener Schüler übergeben. Während der Schulschließungen wurde deutlich, wie wichtig eine digitale Infrastruktur für Kinder und Jugendliche ist. Im April 2020 hat sich die mittlerweile bundesweit tätige Initiative „Hey, Alter!“ in Braunschweig gegründet und nun einen Essener Ableger gegründet, der im Konsumreform-Shop in der Essener Innenstadt untergebracht ist. Die Mitarbeiter des Ladens am Kopstadtplatz haben sich bereit erklärt die Annahme der gespendeten Geräte zu organisieren, Lagerfläche zur Verfügung zu stellen und Arbeitsplätze für die ehrenamtlichen Helfer einzurichten.

Technik und Helfer gesucht

„Gesucht werden vorzugsweise Laptops, Notebooks oder Rechner, optimal inklusive Kamera und Mikrofon, am besten mit Tastatur und Maus, gerne auch Tablets", erklärt Michael Manderscheid, ehrenamtlicher Technikleiter des Essener Standorts. "So können die Schüler auch an Videokonferenzen teilnehmen. Die Rechner sollten mindestens einen 2 GHz Dual Core Prozessor und 4 GB RAM haben. Alle Komponenten sollten funktionsfähig sein.“ Aber auch andere funktionsfähige und zeitgemäße Hardware wird gerne angenommen. Dazu zählen Drucker, Monitore, Tastaturen, Mäuse oder Webcams. „Jeder Rechner wird aufbereitet, die Daten gelöscht und neu bespielt", sagt Dirk Bussler, Gründer der Initiative Hey, Alter! Essen. "Hier freuen wir uns über tatkräftige Unterstützung." Um ehrenamtlich mitzumachen, reichen einfache Computerkenntnisse und Organisationstalent. Die Arbeiten können gemeinsam im Konsumreform-Shop durchgeführt werden oder nach Abstimmung von Zuhause aus.

Mitmachen