Die bereits vor einem halben Jahr ins Leben gerufene Aktion ÔÇ×MutmacherÔÇť geht in die Verl├Ąngerung. Bernd Niesmann vom Zentrum 60plus (Arbeiter-Samariter-Bund), Timm Schemeit vom Jugendamt der Stadt Essen, und Christina Fornefeld vom ISSAB (Institut f├╝r Stadtteilentwicklung, Sozialraumorientierte Arbeit und Beratung) hatten sich im Fr├╝hjahr schon einmal zusammengetan, um gemeinsam mit Vereinen, Verb├Ąnden, Kirchengemeinden und weiteren Institutionen das Projekt ÔÇ×MutmacherÔÇť zu starten. Im Mai konnten gemeinsam ├╝ber 100 bef├╝llte Geschenket├╝ten in Kray und Leithe kontakt- und kostenlos verteilt werden.

150 gepackte T├╝ten im November!

Anlass die Aktion zu wiederholen war jetzt die Initiative einer Krayerin, die schon im Mai das Projekt unterst├╝tzte. ÔÇ×Die Tage werden k├╝rzer und damit auch dunkler. Im Trauermonat November gibt es viele Feiertage, an denen wir der Verstorbenen gedenken. Das macht viele Menschen traurig. Es w├Ąre sch├Ân, erneut ein Zeichen zu setzen, dass wir auch jetzt noch f├╝r diese Menschen da sind.ÔÇť Die Idee fand gro├čen Anklang bei allen urspr├╝nglich Beteiligten. ÔÇ×Die Tatsache, dass die Aktion beim ersten Mal schon sehr gut angenommen wurde, tr├Ągt auch dazu bei, dass wir sie wiederholen. Aus diesem Grund wurden 150 Geschenkt├╝ten verteilt, 50 St├╝ck mehr als beim letzten MalÔÇť, erkl├Ąrte Bernd Niesmann vom Arbeiter-Samariter-Bund.

ÔÇ×Wieder sollen kleine Aufmerksamkeiten wie R├Ątsel, Postkarten, Schokolade, Gedichte, Geschichten, Alltagsmasken, Blumen und selbstgemalte Bilder dazu beitragen, den Menschen in einer schwierigen Zeit eine kleine Freude zu bereitenÔÇť, so Timm Schemeit vom B├╝rgerbegegnungszentrum Kraysel.

ÔÇ×Dieses Mal stellen wir den Menschen sogar noch eine kleine AufgabeÔÇť, f├╝gte Christina Fornefeld vom ISSAB hinzu. ÔÇ×Jeder, der m├Âchte, kann mitmachen ÔÇô nicht nur der Empf├Ąnger der T├╝te! Schreiben Sie eine kurze Geschichte, ein kleines Gedicht oder malen ein Bild zum Thema ÔÇÜMeine sch├Ânste Geschichte in diesem JahrÔÇś.ÔÇť Sollten gen├╝gend Werke zusammenkommen, m├Âchten die Initiatoren diese drucken lassen und an die Teilnehmer verteilen.

Beitr├Ąge k├Ânnen zum 13. Dezember an folgende Adresse gesendet werden:

ASB-Zentrum 60plus

Dreiringplatz 1

45276 Essen

Wer keine M├Âglichkeit hat, seinen Beitrag per Post zu schicken, kann diesen auch gerne abholen lassen. Einfach telefonisch melden bei:

Bernd Niesmann (ASB-Zentrum 60plus), Tel.: 0201-1805971

Timm Schemeit (Stadtteilprojekt Kray), Tel.: 0201-8851643

Christina Fornefeld (Stadtteilprojekt Kray), Tel.: 0201-1836356