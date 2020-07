Nach dem Abitur noch nichts vor? Beim Arbeiter-Samariter-Bund gibt es auch in diesem Jahr die Möglichkeit, in den Bundesfreiwilligendienst einzusteigen.



Was genau sich hinter dieser Möglichkeit verbirgt, erklärt Franziska Baier vom ASB: „Gerade wenn man noch nicht genau weiß, in welche Richtung es in Zukunft gehen soll, ist man bei uns genau richtig. Beim ASB kann man zwischen vielen unterschiedlichen Möglichkeiten wählen - je nach Interesse und Begabung. Ob Rettungsdienst, KiTa, Jugendarbeit, Wohnheim für psychisch Erkrankte / Tagesstätte, Kontakt- und Beratungsstelle, Mobiler Sozialer Dienst oder Wünschewagen – bei uns hat man wirklich die Qual der Wahl!“

Gleichzeitig mache man etwas Sinnvolles für sich, aber auch für andere. Und die Möglichkeit, im Team das Arbeitsleben kennen zu lernen, um danach die richtigen Entscheidungen für die eigene Zukunft zu treffen, sei auch nicht zu unterschätzen. Wer Interesse hat, kann sich bei Franziska Baier melden, Tel.: 0201/ 87 00 130, E-Mail: fbaier@asb-ruhr.info