Unter dem Motto „Welcome back“ setzt der Initiativkreis City Steele (ICS) seine Tradition des „Sommer in Steele“ fort. Programmpunkte für die ganze Familie und ein Gutscheinheft der Geschäftswelt sollen den Besuch des Mittelzentrums noch attraktiver machen.

Riesenrad

kommt noch

Auf dem Grendplatz fehlt noch das Riesenrad, das aus den Niederlanden den Weg nach Steele finden soll. Der ICS wartet täglich auf das Eintreffen, es mussten noch technische Abnahmedetails geklärt werden. Außerdem werden hier Churros (spanisch-mexikanische Süßigkeiten und Backwaren) angeboten. Auf dem Kaiser-Otto-Platz wurden Kinder-Karussells aufgestellt sowie Süßwaren- und Grillstände. Die ortsansässige Gastronomie rundet das kulinarische Angebot ab.

Da in Steele u.a. zwei Events, Marktschreier und Blumenmarkt (mit geplanten verkaufsoffenen Sonntagen), abgesagt werden mussten, hat sich der ICS eine weitere Offensive ausgedacht. So können sich die Gäste Steeles vor Ort Gutscheinhefte besorgen. Über 60 Einzelhändler und Gastronomen bieten darin ausgefallene Einkaufs- und Einkehr-Angebote an.

ICS-Vorsitzender Léon Finger: „Aufgrund der Corona-Pandemie mussten bisher alle Veranstaltungen in Steele abgesagt werden. Nach dem Abschwächen der Pandemie sind einige Lockerungen erfolgt und so können wir unseren Besuchern Anreize für einen Einkaufsbummel in Steele

geben. Entsprechend der Corona-Vorgaben haben wir einige Kinderfahrgeschäfte und Schaustellerstände ergänzend zum Einzelhandelsangebot in der Fußgängerzone aufgestellt. Als Dankeschön für unsere treuen Kunden haben Geschäfte und Gastronomiebetriebe ein Gutscheinheft mit Einkaufsvorteilen zusammengestellt. Diese sind in den beteiligten Geschäften erhältlich und die Gutscheine bis zum 31.12.2020 einlösbar."