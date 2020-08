Hoch hinaus ging es für die Kids und Teens, die am Ferienspatz-Programm des VKJ-Jugendbereiches teilgenommen haben. Die Ferienaktion hatte als Ziel den Kletterpark am Seaside Beach. Zwei verschiedene Kletterparcours waren die Herausforderung.

„Die Parcours unterscheiden sich in der Höhe“, weiß Birgit Blömeke, Leiterin des VKJ-KiJuClub in Kray, der dieses Ferienevent organisiert hatte.

In den Ferien arbeiten die Jugendeinrichtungen des VKJ, Verein für Kinder- und Jugendarbeit in sozialen Brennpunkten Ruhrgebiet e.V., Hand in Hand. Angebote im Rahmen des Ferienspatz-Programmes werden den Kids aus den Jugendeinrichtungen und -projekten in Altendorf, Kray, Bochold und Karnap angeboten, aber auch über das städtische Ferienspatz-Programm kann man sich anmelden. „Durch die Mischung lernen auch andere Kinder und Jugendliche unsere Einrichtungen und Angebote kennen“, berichtet Blömeke. „Oft kommen nach einer Ferienaktion neue Kinder aus den Stadtteilen zu uns, weil es ihnen zum Beispiel in unserem Jugendcafé gut gefallen hat.“

Die Teilnehmer im Alter von 8 bis 14 Jahren wählten im Kletterpark ihren Schwierigkeitsgrad selbst und zeigten ihr Können in luftiger Höhe von 2,50 m oder sogar 5 m. „Geklettert wurde zwei Stunden lang“, berichtet Blömeke. Dabei habe man viele weitere Herausforderungen wie Balanceakte oder Hangelstrecken bzw. Seilrutschen bewältigen müssen.

„Der besondere Nervenkitzel waren die Seilrutschen, an denen viele Teilnehmer über sich hinausgewachsen sind und sehr mutig waren“, zählt Birgit Blömeke auf. Ihr positives Fazit des Tages lautet: „Alle haben sich den Herausforderungen beim Klettern gestellt, waren stolz und sehr zufrieden mit dem gesamten Tag.“

Bevor es zurück nach Kray ging, haben sich alle noch im Seaside Beach am Sandstrand beim Relaxen im Liegestuhl erholt und die Aussicht auf See, Surfer, Segler, Gänse und das Passagierschiff genossen oder Sandburgen gebaut. Natürlich wurde auch fürs leibliche Wohl mit heißen Pommes gesorgt.

Bis zum Ende der Sommerferien bietet auch der VKJ-KiJuClub noch einiges an. In dieser Woche findet wieder das beliebte Beatboxtraining mit Carlos in Karnap statt. „Wir freuen uns, dass die Stadt Essen uns über den Ferienspatz regelmäßig fördert und diese zusätzlichen Angebote möglich sind“, sagt Birgit Blömeke abschließend.