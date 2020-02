Was für eine tolle Session für die GKG Fidelitas!!! Ordensfest, Ehrensenatoren-Empfang mit dem "Neuen", OB Thomas Kufen, Lebenshilfe-Karneval, jecker Spaß für die Kids, Rosenmontag und davor wieder eine galaktische Gala in der Jugendhalle in Essen-Kray.



Mit dabei: OB

Thomas Kufen

Moderiert von Sitzungspräsident Oliver Weiß sorgte bereits der Auftritt der "Dolls Company" für viel Applaus an der Marienstraße. Zu den Galagästen zählte auch der neue Fidelitas-Ehrensenator, Oberbürgermeister Thomas Kufen.

Nicht nur er erfreute sich u.a. an Schow- und Gardetanz, Bauchredekunst und natürlich der Musik von "De Drömmelköppe" und dem Besuch des Essener Stadtprinzenpaares.

Beim Kinder-Karneval hatte das Fidelitas-Team alle Hände voll zu tun. Denn da am Sonntag bekanntlich u.a. die Umzüge in Werden und Kettwig abgesagt wurden, wollten viele kleine Jecken wenigstens im Trockenen in der Jugendhalle dabei sein. Dort herrschte dann Party-Stimmung pur! Jecke Polonäse auf der Galasitzung der Fidelitas in der Jugendhalle Kray. Sehr gut besucht war die Kinder-Karneval-Sitzung in der Krayer Jugendhalle.