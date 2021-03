Die Steeler Bürgerschaft konnte mit Hilfe der Firma Stadtgrün Ruhr einen "Stadtteilkümmerer" für sich gewinnen. Ralf Bradtka hält künftig für etwa 15 Stunden in der Woche das Stadtteilbild in Schuss. Er steht auch für Fragen zur Verfügung und leitet Anliegen an die richtigen Stellen weiter.

"Wir freuen uns, einen motivierten und engagierten Mitarbeiter gefunden zu haben, der seine Zeit sinnvoll einsetzen möchte“, erklären Eduard Schreyer und Uwe Zander aus dem Vorstand der Steeler Bürgerschaft. Ralf Bradtka ist froh, noch nicht zum alten Eisen zu gehören. Er wirkte bislang in der Gemeinwohlarbeit bei der städtischen Tochtergesellschaft "Arbeit und Bildung Essen". Hier entstand der Kontakt zum Steeler Verein und zum Unternehmer Dirk Kolacek von Stadtgrün Ruhr. „Wir hoffen, mit der Vernetzung von bürgerlicher Initiative und unternehmerischem Engagement Nachahmer motivieren zu können und ein Zeichen der Verantwortung gegenüber den Stadtteilen zu setzen“, sagt Kolacek.

Durch die Beratung der Arbeit und Bildung Essen und deren Unterstützung in der Kommunikation mit dem Job-Center, konnte Bradtka über das Teilhabe- und Chancengesetz „16i“ aus dem Sozialgesetzbuch II, bei der Stadtgrün Ruhr eingestellt werden, wodurch dem Unternehmen in den ersten zwei Jahren der Beschäftigung nahezu keine Kosten entstehen. „Natürlich setzen wir darauf, dass der Mehrwert, den Ralf Bradtka dem Stadtteil bieten kann auch nach den zwei Jahren anerkannt wird und sich bis dahin eine Möglichkeit der Refinanzierung zur Weiterbeschäftigung findet“, hofft Marc Winter von "Arbeit und Bildung Essen".

Chancen

Unternehmen und Menschen, die eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt suchen, können sich mit Marc Winter von Arbeit und Bildung Essen in Verbindung setzen. Kontakt unter Tel. 0201/8872470 oder nach Absprache im Beratungsbüro an der Bochumer Straße 47 in Steele.