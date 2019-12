Im Treffpunkt „Zum Glück“ fand erstmals eine Rikscha-Fahrt statt. 14 Teilnehmerinnen versammelten sich vormittags in den ASB-Räumlichkeiten, um sich beim gemeinsamen Frühstück zu stärken und im Anschluss daran eine Spazierfahrt in und um Steele zu machen.

Sieben Fahrerinnen und Fahrer des Projektes „Radeln ohne Alter“ der NEUEN ARBEIT Essen machten es möglich und beförderten die Rikschas bei trockenem Wetter und strahlendem Sonnenschein unter anderem an der Ruhr entlang.

Die Teilnehmerinnen strahlten mit der Sonne um die Wetter und waren begeistert von der Route, die sich die Fahrerinnen und Fahrer zuvor ausgedacht hatten.

Nachdem alle eine Rundfahrt machen konnten, ließ man den Vormittag beim gemeinsamen Kaffee ausklingen und dabei waren sich alle einig: das muss wiederholt werden.