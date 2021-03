Bio-Gemüse vom Isinger Feld.

Wenn die Krähen es nicht klauen.

Die Bezirksvertretung in Kray hat sich bei ihrer letzten Sitzung einstimmig dafür entschieden. Grün & Gruga konnte in vielen Telefonaten auch überzeugt werden. Der WasteWalk e.V. hat sich entschieden einen weißen Fleck auf der Essener Stadtkarte bunter zu gestalten.

Thomas Frischmuth war schon immer berühmt berüchtigt für seine Beharrlichkeit und sein Durchsetzungsvermögen. Mit viel Engagement und ein wenig Schützenhilfe von WasteWalk und Marcus Franken hat er es nun geschafft. In den nächsten Wochen wird im Isinger Feld an der Hochfeldstrasse ein Gemeinschaftsgarten entstehen. Ein Projekt für die dortige Nachbarschaft, die Schulen und die Kindergärten. Auch die AWO und das in unmittelbarer Nähe liegende Studentenwohnheim haben schon Interesse bekundet. Hier entsteht ein Treffpunkt für Menschen mit grünem Daumen oder einfach nur Spaß an der Natur.

Heute am Sonntag trafen sich Thomas und Marcus mit Vertretern der Krayer Bezirksvertretung vor Ort. Die Bezirksvertreter*innen waren von Anfang an Feuer und Flamme für die Idee und waren bei den Vorbereitungen zu dem Projekt parteiübergreifend sehr behilflich. Und so freuen sich Stefanie Kuhs und Nils Sotmann als Bezirksvertreter*in der CDU mit den WasteWalker*innen auf das kommende Projekt. „Ich wünsche dem Projekt eine blühende Zukunft“ so Stefanie Kuhs. Und Nils Sotmann schließ sich mit den Wünschen an „Also den ersten Bio-Salat und Tomaten würde ich gerne schon jetzt reservieren“. Auch wenn die Formalitäten mit Grün & Gruga noch nicht völlig abgeschlossen sind so konnte man das heutige Treffen doch als Startschuss und offizielle „Übergabe“ ansehen.

WasteWalk und Thomas heißen Alle herzlich willkommen. Jede*r ist eingeladen mitzugärtnern oder auch nur auf ein Pläuschchen vorbei zu schauen. Wir freuen uns auf Euch und ein reges und freundliches Miteinander. Sehen wir uns schon bald im Isinger Feld?

Bleiben sie gesund!

Das WasteWalk-Team Kray.