LIST Develop Commercial entwickelt im Essener Stadtteil Freisenbruch - Grundstück an der Kreuzung Bochumer Landstraße/Sachsenring - ein rund 12.000 qm großen Gebäudekomplex mit einem vielfältigen Nutzungsmix aus Handel, Büro, Dienstleistung, Wohnen und Parken. Die Fertigstellung des Neubaus ist für 2022 geplant. Wie läuft's? Das haben wir SPD-Ratsfrau Barbara Soloch gefragt.



Investor sucht

weitere Mieter

Laut Barbara Soloch ist es so, dass derzeit die Verwaltung weiter ihre erforderlichen Aufgaben erfüllt und der Investor im Hintergrund bereits Verhandlungen mit weiteren Ankermietern aufgenommen hat.

EDEKA und Aldi sowie die Drogeriekette dm haben ihre Mietverträge für das "Quartier am Hellweg" bereits unterschrieben.

Die Verwaltung der Stadt Essen hat eine Beschlussvorlage zur Bebauung und Verkehrsführung für die "Neue Mitte Freisenbruch - Quartier am Hellweg" erarbeitet, den sogenannten Satzungsbeschluss, und somit eine weitere Hürde genommen.

Barbara Soloch: "Die Bürger konnten und haben sich aufgrund der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung Gedanken zur Planung gemacht und entsprechende Eingaben und Stellungnahmen verfasst, die von der Verwaltung gesichtet, bewertet und - wo es ging - auch in die Planung einbezogen wurden. So ist der jetzige Satzungsbeschluss nach Beteiligung der Bürger und deren Eingaben entstanden und wird im Laufe des Junis die politischen Gremien - Bezirksvertretung VII, Fachausschuss und Rat der Stadt Essen, durchlaufen.

Wenn alle genannten Gremien ihre Zustimmung erteilen, wovon auszugehen ist, ist im Anschluss der Investor gefragt, weil alle rechtlichen Vorleistungen städtischerseits erfolgt sind. Der Investor sollte dann zügig einen Bauantrag zur Genehmigung einreichen. Wir werden dann sehen, wie schnell die Baugenehmigung erteilt wird und der Baubeginn in greifbare Nähe rückt."