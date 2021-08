Evakuierungen in Rüttenscheid und Essen Süd werden vorbereitet.

Die Messehalle 7 ist für die Unterbringung der Bürger vorgesehen.

Es soll sehr spät werden.

Die A52 wird gesperrt werden.

Schon wieder wurden Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Diese liegen am Helmholtz-Gymnasium und am Maria-Wächtler-Gymnasium in Rüttenscheid im Bereich der Rosastraße.

Beide Bomben sollen noch heute Entschärft werden.

Jetzt um 17:25 Uhr, fahren Einsatzfahrzeuge durch Essen Süd und informieren mit Lautsprecherdurchsagen über die bevorstehenden Maßnahmen.

Radio Essen informiert laufend über das geschehen.

Erst gestern wurde ein Blindgänger in Kupferdreh entschärft.

Auch hier wurde die Autobahn gesperrt.