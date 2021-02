Mehrere Jugendliche versuchten Samstagnacht, 20. Februar, mit einem Steinwurf, in die katholische Kindertagesstätte in Rellinghausen einzubrechen.

Gegen 5 Uhr hörte ein Anwohner in der Nähe der Straße Am Glockenberg eine Scheibe an einem Kindergarten klirren. Dann erkannte er drei Personen, die über die Rellinghauser Straße in Richtung Oststraße flüchteten. Der 15-jährige Zeuge alarmierte sofort die Polizei. Polizisten konnten in Tatortnähe einen Tatverdächtigen dingfest machen. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung war er wieder auf freiem Fuß. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen ihn wegen versuchten Einbruchdiebstahls.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Personen waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzen oder Mützen. Einer von ihnen, hierbei handelt es sich um den Festgenommenen, trug eine Adidas- Hose mit weißen Streifen. Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0201/829-0 bei der Polizei zu melden.