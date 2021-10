Am Samstagvormittag, 23. Oktober, kam es an der Gewerbehofstraße in Holsterhausen zu einem Lagerhallenbrand. Einsatzkräfte der Feuerwehr Essen stießen im Rahmen der Brandbekämpfung auf eine Cannabisplantage in einem Nachbargebäude, welches letztlich nicht vom Brand betroffen war.

Alarmierte Polizisten fanden eine professionell betriebene Plantage mit mehreren hundert Cannabispflanzen und mutmaßliches Marihuana vor. Das betroffene Objekt wurde durch die Polizei beschlagnahmt und bewacht.

Als Einsatzkräfte am Sonntag einen Kontrollgang machten, hörten sie verdächtige Geräusche aus dem Objekt. Sie trafen auf einen 34-jährigen Albaner, der nach eigenen Angaben die letzten zwei Tage in den Räumlichkeiten verbrachte. Er versteckte sich mutmaßlich vor den Einsatzkräften und konnte das Gebäude aufgrund neuer Schlösser nicht mehr verlassen. Er wurde vorläufig festgenommen und befindet sich noch im Polizeigewahrsam.

Sachverhalte werden separat bearbeitet

Bei dem Brand und dem Auffinden der Cannabisplantage handelt es sich letztlich um zwei eigenständige Sachverhalte, die durch unterschiedliche Kommissariate bearbeitet werden. Der Brandort konnte bisher noch nicht begangen werden. Eine mögliche Brandursache ist daher noch unklar. Die Ermittlungen dauern in beiden Fällen an.