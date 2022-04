Am Montagvormittag, sah man erhebliche Rauchwolken in Essen Rüttenscheid. Wie es sich später herausstellte brannte in Mülheim-Heißen ein Autohaus. Auch über Essen konnte von weitem die großen, dunkle Rauchsäule sehen.

Als Brandursache kommt laut der Feuerwehr ein Kinderkarussell in Betracht.

Der Radschnellweg RS1 und die Bahnlinie wurden zeitweise gesperrt.