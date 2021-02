Montagnachmittag, 22. Februar, 14.58 Uhr, kam es an der Kreuzung Limbecker Platz/Ottilienstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrerinnen verletzt worden sind, eine von ihnen schwer.

Die 19-jährige Fahrerin eines weißen VWs befuhr die Straße Limbecker Platz in Richtung Hindenburgstraße. An der Kreuzung Ottilienstraße übersah sie vermutlich das Rotlicht an der Ampel und stieß deshalb mit der 53-jährigen Fahrerin eines weißen Renaults zusammen, die auf der Ottilienstraße in Richtung Vereinstraße unterwegs war.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Autofahrerinnen verletzt, die 53-Jährige schwer, die 19-Jährige leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter

Tel. 0201/829-0 zu melden.