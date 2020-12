Amokfahrt in Trier

Heute Nachmittag gab es eine Amokfahrt in der Fußgängerzone von Trier.

Teile der Trierer Innenstadt wurden nach dem Vorfall weiträumig abgesperrt.

Ein 51 jähriger Mann raste mit seinem silbernen Kombi durch die Fußgängerzone, bevor er von einer Zivilstreife der Polizei gestoppt werden konnte. Der Fahrer wurde festgenommen.

Es soll 2 – 4 Tote gegeben haben, Ein Baby ist unter den Opfern. Schwerverletze wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Um 19 Uhr wird es eine Pressekonferenz geben.

Erinnerungen an das Attentat am Breitscheidplatz in Berlin werden wach.