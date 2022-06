25. Juni 2022...

Wie immer in loser Folge...

Diese Ansicht ist aus Düsseldorf von der Königsallee...von wann weiß ich nicht...

Von einem Jäger und Sammler...

Habe eine große Sammlung an Postkarten, Urlaubskarten, Ansichtskarten in den vielen Jahren angesammelt... Bin bestimmt nicht der Einzige, der solche Karten sammelt... Wobei ich gedacht habe, die alten Karten aus Städten hier in NRW, Deutschland, Europa und der Welt einzustellen, wo man dann sehen kann, ob sich in den vielen Jahren an dem Ort etwas verändert hat oder nicht... Könnte für einige, die dort schon lange leben oder jetzt hingezogen sind, interessant sein...

Viele Karten sind von Fotografen, Künstlern oder Fotogeschäften hergestellt worden...unsereins hat sie nur erworben, um sie zu verwenden...wie auch immer...