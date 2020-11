Im Skulpturenwald Rheinelbe

Auf dem einstigen Zechengelände der Zeche Rheinelbe ist seit Anfang 1990 unteranderem der Skulpturenwald Rheinelbe entstanden. Aus Mauerstücken, Betonblöcken, alten Stahlteilen und Naturmateriealien wie Baumstämmen und Kies ließ der Künstler Herman Prigann Landschafts-Skulpturen entstehen.

In der ehemaligen Umspannstation befindete sich die größte Forststation des Ruhrgebietes; alte Werkstatthallen in der Nähe wurden in Künstler-Ateliers umgewandelt.

