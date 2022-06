Borbeck hat nur ein Schloss, Holsterhausen dafür einen Friedensbaum und viele Schlösser. Und ein erstes Schlosskonzert, das noch nachhallen wird.

Harry Hagen und seine Mannschaft von "Wir sind Holsterhausen" haben eine großartige organisatorische Leistung hingelegt und dieses famose Schlosskonzert möglich gemacht. Der Begriff "Schlosskonzert" hat wohl bei vielen Holsterhauserinnen und Holsterhausern viele Assoziationen ausgelöst, denn sie waren in großer Zahl am 11.06.2022 in der Carmerstraße erschienen. Trotzdem waren die Darbietungen "nur" Straßenmusik allerbester Güte.

Dafür sorgten das in Holsterhausen bekannte und beliebte Duo "Naked" mit Dirk Homscheid und Markus Nacke sowie der Oberhausener Folkbarde Alexx Marrone mit seiner sonoren Stimme. Das wechselnde Programm beinhaltete tolle Coverversionen von alten und neueren Hits. Gekrönt wurde das Programm mit einer Jam-Session, zu der ein besonderer Gast mit seiner E-Gitarre das I-Tüpfelchen war: Sean Trevor Sams.

Kultur ist leider in Holsterhausen noch zu wenig präsent, obwohl es viele unterschiedliche Musiker*innen, Bands, Chöre u.ä. gibt. Hoffentlich nimmt das "Reallabor Holsterhausen" diesen für Holsterhausen so wichtigen Punkt auf.