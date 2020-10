G.O.P in Essen

Aktuelles Programm WET

Volles Haus und kein Gedränge.

Das GOP hat viel getan um die Corona Maßnahmen umzusetzen.

Wie immer wurde jeder Gast extrem höflich begrüßt.

Schon am Anfang bei der ersten Nummer konnten die ersten drei Reihen erfahren warum die Show den Namen WET (Nass) trägt. Eine kleine Badewanne musste von der Bühne aus über die ersten 3 Reihen mit Wasser gefüllt werden, was nicht klappte.

Im Programm auch immer wieder Hinweise auf das Abstandsgebot, sei es ein Zollstock oder ein 1,5 Meter langes Handtuch.

Insgesamt ein sehr schönes und buntes Programm. Kaum zu glauben, was alles in und über einer Badewanne möglich ist.



Ein Augenschmaus für das Publikum, Dreamboys und Girls auf der Bühne brachten das sonst so zurückhaltende Publikum in Essen in Rage.

Schwanensee von Männern nur mit einem Handtuch in verschiedenen Positionen getanzt.

Alle waren sicher der Meinung sie tragen Badekleidung drunter. Das war nicht so, denn am Ende des Tanzes wurde das Geheimnis gelüftet.

Auch bemerkenswert eine Jonglage mit Fußbällen liegend in der Badewanne, zum Schluss wurden die Bälle dann noch auf einer Art Etagere positioniert.

Im Umgang mit Bällen kann da unsere Nationalmannschaft noch was lernen.

Das alte Lied, pack die Badehose ein zog sich durch das gesamte Programm in verschiedenen Variationen. Besonders gut auf Let it be vorgetragen.

Deutscher Text bis zum Knie.

Ein sehenswertes 90 Minuten Programm ohne Pause. Oper, Jonglage und Akrobatik.

Es kam nie Langeweile auf.

Am Ende wurde an jedem Tisch nach einander Kassiert, so hat man die Ansammlung am Ausgang vermieden. Rundum ein Tolles Programm noch bis zum 26.10.2020