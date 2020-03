Sie fallen derzeit schon beim Betreten des Hauptbahnhofs auf: Die großen Stellwände unterhalb der Rollentreppen. Von der innerstädtischen Seite blicken Besucher auf die Kunstwerke der sechs festen Künstler, die bei der Wanderausstellung #Zero Waste Art mitwirken.

Die Ausstellung hat das hochaktuelle Thema Müllvermeidung (Waste = Englisch für Müll) zum Thema und versucht über künstlerische Interpretationen das Bewusstsein für ein gesellschaftlich hoch relevantes Thema weiter zu wecken. Wie können wir, als Bürger, als Menschen, Müll vermeiden, unseren Konsum reduzieren und nachhaltiger Leben? In Bildern und Plastiken näherten sich die Künstler diesen und weiteren Fragestellungen.

„Pro Stadt gibt es zusätzlich einen lokalen Künstler“, berichtete Nicole Lünnemann von der MEKB GmbH. Sie ist in Essen und weiteren Städten für das Event verantwortlich. Über eine Umlage zahlen die Geschäfte der Bahnhöfe für lokale Projekt und Aktionen, so auch für die Ausstellung, die am Montagnachmittag, 9. März, eröffnet wurde. „In den anderen Städten kam die Ausstellung jeweils sowohl bei den Reisenden als auch bei den Ladenbetreibern sehr gut an“, freute sich Lünnemann, und zeigte sich angesichts der vielen Besucher an diesem Tag ebenfalls zufrieden. "Alle Geschäfte bedanken sich sehr herzlich bei den Besuchern", wusste auch Moderator Heinz Gröning, der zusätzlich die musikalische Begleitung der Veranstaltung übernahm. Rund fünfzig Personen blieben vor der kleinen Bühne stehen und lauschten zunächst einem musikalischen Intro, gefolgt von einigen Vorträgen. Neben Informationen zum Projekt und den Künstlern, gab es auch praktische Tipps und relevante Fakten. „Lassen Sie an Ihre Haut nur Naturkosmetik“, riet beispielsweise Dalia El-Shaal, Betreiberin von „Miss Plenty“, einem Geschäft in dem regelmäßig auch Kosmetik-Workshops stattfinden. „Große Marken machen Werbung damit, dass sie Plastik weiter verwerten. So verdienen sie an dem Müll“, warnt der Schüler Mattis Tölle aus der 10. Klasse, der sich bereits intensiv mit dem Thema Müllvermeidung auseinandergesetzt hat.

Gleiches taten auch die Künstler im Vorfeld der Ausstellung. Ihre Werke entstanden eigens zu diesem Zweck und werden auf den Informationstafeln erläutert .Teil des Projekts wurden Jens Mohr, Claudia Lüke, Christine Kind, Hermann J. Kessel, Paul Sous und Bianca Wickinghoff durch die Bewerbung auf eine Ausschreibung. An dieser nahm auch Margarete Rettkowski-Felten teil, die lokale Essener Künstlerin: “Ich bin selbst in Münster am Bahnhof auf #Zero Waste Art aufmerksam geworden und habe mich daraufhin beworben.“

Ebenfalls aus Essen stammt Bianca Wickinghoff, die Teil der festen Künstlergruppe ist. Die Frohnhausener Galeristin freut sich, die Rolle zu wechseln und selbst als Künstlerin wahrgenommen zu werden. Fast an allen bisherigen Ausstellungsbahnhöfen war sie dabei und wird zunehmend auf das Projekt angesprochen. „Mir wurde schon gesagt, ich sei jetzt berühmt“, sagt sie ungläubig.

Am Essener Hauptbahnhof kann #Zero Waste Art noch bis zum 22. März besucht werden, danach ziehen Werke und Künstler weiter nach Duisburg. Das Finale findet Mitte Oktober in Berlin statt.