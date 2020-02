Philharmonischer Ball begeisterte über 2000 Gäste Nach neun Jahren Pause konnte das Essener Ballpublikum zeigen, dass es noch nichts verlernt hat. Der Philharmonische Ball in der festlich dekorierten Essener Philharmonie brachte 2000 Gäste aufs Parkett.

Sowohl die Show-Highlights als auch die Erprobung der eigenen Tanzkünste erfreuten sich dabei großer Beliebtheit. Philharmonie-Intendant Hein Mulders und die künstlerische Leiterin der Philharmonie Marie Babette Nierenz eröffneten das gesellschaftliche Großereignis mit einem Walzer.

Die Essener Philharmoniker spielten zu Beginn auf und im Anschluss begrüßte Oberbürgermeister Thomas Kufen von der Orgelempore aus das Publikum.

Auch Christoph Dittmann, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Theater und Philharmonie Essen, war bis zum Ende des Balls dabei und freute sich, dass die Rechnung auf ging und alles planerisch reibungslos über die Bühne lief. Vor allem die einzelnen Showacts wurden vom Publikum begeistert aufgenommen. Nach so viel Jubel gab es dann sogar Zugaben.

"Viele Herren trugen einen Smoking", beschreibt Dittmann die Umsetzung des Dresscodes. Auch die Damen hatten sich entsprechend "in Schale" geworfen und niemand wurde underdressed beim Ball entdeckt.

Dem nächsten Ball steht also nichts im Wege und er ist für 2023 geplant. Christoph Dittmann kam mit tänzerischen Grundkenntnissen gut über das Tanzparkett. Und wer bis heute noch nicht alle Tänze beherrscht, der hat jetzt noch exakt drei Jahre Zeit zu üben.