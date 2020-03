Seit gestern arbeiten die EBE-Mitarbeiter vom Standort Pferdebahnstraße aus in verschiedenen Schichten. Das Unternehmen versucht so, die Stoßzeiten in den Umkleiden und auf dem zentralen Betriebshof zu entzerren.

Am Betriebshof Pferdebahnstraße arbeiten rund 920 der insgesamt mehr als 1.000 EBE-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Für die Müllabfuhr (graue, blaue und braune Tonne) beginnt der Tag dann bereits um 6 Uhr morgens. Sperrmüll, Schrottsammlung, Tonnentausch, Grünflächen und Depotcontainer-Abfuhr erfolgt erst um 8 Uhr. Für die blauen und braunen Tonnen, die im Teilservice geleert werden, heißt das: Die Tonnen ab 6 Uhr am Straßenrand bereitstellen. Für den Vollservice in der grauen Tonne sollte ab 6 Uhr ein Zugang möglich sein. In der Straßenreinigung beginnt die Arbeit in zwei Etappen, um 6.30 Uhr und um 7.30 Uhr.

Tonnen ab 6 Uhr bereitstellen

„Mit den Maßnahmen folgen wir unserer Fürsorgepflicht für die Gesundheit unserer Belegschaft“, erklärt Sandra Jungmaier, Prokuristin für den operativen Bereich. „Es gibt zwei klare Ziele: Möglichst viele müssen gesund bleiben, damit die EBE so lange wie möglich alle ihre Leistungen erbringen kann.“