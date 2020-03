Nur noch wenige Tage hat man die Möglichkeit mitten auf dem Kennedyplatz in den Winter einzutauchen. Am Samstag, 8. März, schließt Essen on Ice und damit die 1.000 Quadratmeter große Eisbahn, die größte mobile Rodelbahn Europas sowie vier Eisstockbahnen.

Unsere Fotografin war an verschiedenen Tagen dabei und hat viele schöne Momente der zwanzigsten Essen on Ice Veranstaltung - in diesem Jahr auch mit große Geburtstagsgala - im Bild festgehalten.