Der Essener Peter Cristofolini hat den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Im Beisein von Familie, Freunden und Kollegen wurde ihm die Verdienstmedaille, die ihm für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement insbesondere im kulturellen Bereich verliehen wird, durch Oberbürgermeister Thomas Kufen übergeben. Dieser gratulierte Peter Cristofolini zu dieser besonderen Würdigung und bedankte sich für sein ehrenamtliches Engagement.

Peter Cristofolini war 1980 Mitbegründer des „Marketing Club Ruhr e.V.“ und 25 Jahre lang als Geschäftsführer und Präsident für den Verein tätig. Trotz seines Ausscheidens aus dem aktiven Vorstand unterstützte er den Vorstand als Ehrenmitglied weiterhin mit viel Energie. Insbesondere hat er sich während seiner aktiven Zeit für die Förderung des Nachwuchses eingesetzt. Sein Verdienst war es, dass der Marketing Club Essen als einer der ersten bundesweit einen Juniorenkreis hervorbringen konnte, der bis heute aktiv ist.

Seit den 1990er Jahren ist Peter Cristofolini zudem Mitglied im „Deutschen Plakat Forum e.V.“. Dabei hat er sein Fachwissen über Marketing und Kommunikation vor allem in die Arbeit des Plakatmuseums Essen einfließen lassen. Ebenso hat der Verdienstmedaillen-Träger das Marketing der Stadt Essen vorangebracht. Durch ihn kann sich die Stadt über etwa 20 Standorte mit "Kulturplakatsäulen" freuen. Zudem hat er den künstlerischen Nachwuchs in der Stadt gefördert und so die freie Szene in Essen unterstützt. Peter Cristofolini ist dabei immer ein bescheidener Mensch gewesen, der sich über die Erfolge von anderen gefreut hat.