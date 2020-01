Feier des Ruhr Museum zum 10 jährigen Jubiläum am 12.1.2020 auf dem Gelände des UNESCO Welterbes Zeche Zollverein. Ehrengast war die Maus aus der Sendung des WDR Sendung mit der Maus. Die Wandelte durch die einzelnen Ebenen die in dem Gebäude als Meter angegeben sind und nicht als Etagen. Die Austeilungen konnten besichtigt werden, nachdem man die immer länger werdende Schlange am Einlass überwunden hatte und mit der Rolltreppe nach oben fahren konnte. Die Wartezeit in der Schlange wurde von einer Zauberkünstlerin für die Kinder verkürzt. In den Ausstellungshalle war zwischen den Exponaten gekonnt die Gruppe Chapeau-Club platziert. Die Kinder waren hin und her gerissen zwischen Faszination und etwas „Angst“ vor dem Mensch mit den 3 Gesichtern. Der Jubiläumstag lief unter dem Motto zehn nach zehn. Man konnte sogar den Panoramablick von der Plattform 45 Meter über das Gelände tätigen. Allerdings war die Fernsicht nicht so gut. Das Rathaus Essen und das Stadion in Schalke konnte man allerdings trotz niesel Regen noch sehen. Um 15 Uhr war dann auch der OB von Essen Thomas Kufen anwesend, der dann auch die Geburtstagstorte anschneiden konnte. Zudem wurde noch auch die 2,5 Millionste Besucherin begrüßt. Das Ruhr Museum bietet einen schönen Überblick über das Leben im Pott von früher bis heute. Ein Besuch lohnt sich.