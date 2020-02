Wer schon mal in Köln war, hat auch sicher schon mal den Dom von innen besucht. War man Fit genug ist man auch schon mal in den Turm gestiegen und beim dicken Pitter die erste Rast gemacht.

Aber es gibt auch andere geheime Seiten des Doms, die Unterwelt und die Dombesteigung. Beides sind als Führung buchbar. Ich möchte hier auf die Dombesteigung eingehen. Mit dem Lastenaufzug geht es außen am Dom ganz nach oben. Jetzt kommt man den Domfiguren an der Fassade ganz nahe. Wusste jemand, dass ganz oben im Dachbereich ein Dombaumeister als Figur dargestellt ist?

Dann geht es über Enge Gänge und außen liegende Umläufe durch den ganzen Dom. Ein Toller Ausblick auf Köln ist sicher. Man geht über das Dach der Andachtshalle und auch zur Orgel bis in die Glockentüre. Dahinter liegen dann die Werkstätten. Alles ist zu Empfehlen.

Nur ein kleiner Einblick in den Fotos. Der Dom wird modern, das sieht man in der Figur mit Handy.