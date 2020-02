Am Mittwoch, 6. Juni, ist Herbert Knebel als letzter Comedian im Essener Colosseum Theater zu Gast, bevor das Colosseum dann Ende des Jahres einer neuen Bestimmung zugeführt wird. Sein Soloprogramm startet um 20 Uhr in der Altendorfer Straße 1.

Nach seinem letzten Bühnenprogramm mit dem Titel „Der Letzte macht das Licht aus“ kommt er im Juni mit seinem neuen Soloprogramm „Im Liegen geht’s“ ins Colosseum Theater.

Was sichhinter dem Titel „Im Liegen geht’s!“ verbirgt, erklärt der gute Herbert selbst:

„Wer kennt dat nich, dat viele Tätigkeiten, die man im Stehen verrichten muss, einem zunehmend schwerer fallen, gerade im Alter!Wat weiß ich, Spülen, Abtrocknen Saugen, Fensterputzen, dat sind doch alles Tätigkeiten, die man sich im Liegen viel besser ankucken kann, als dat man einfach nur doof dabeisteht.

Ja, manchmal muss man ers en gewisses Alter erreichen, um zu Reife und Weisheit zu gelangen. Und davon handelt auch mein neues Programm, wo ich wieder Geschichtenerzähl, die sich gewaschen haben, und die es wahrlich in sich haben, wo ich manchma

selber denk, wat, dat solls du alles erlebt haben?! Na ja, aber im Liegen ging’s.

Mit dabei is auch wieder Ozzy Ostermann, der auch diesma wieder einen bunten Strauß von Melodien parat hat, die man so vielleicht auch noch nich gehört hat!

Ich freu mich schon auf euch! Euern Herbert Knebel“

Karten für „Im Liegen geht’s“ im Colosseum Theater, Altendorfer Straße 1, am Mittwoch, 3. Juni, Beginn 20 Uhr, Einlass 19 Uhr, sind erhältlich bei Eventim, FUNKE-Tickets, allen WAZ-Leserläden und allen bekannten Vorverkaufsstellen.