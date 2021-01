Ein Fischmarkt in Wuhan/China, 30.12.2019: Ausbruch der globalen, existenzbedrohenden Coronapandemie, scheinbar ganz weit weg, dann am 27.01.2020 erster Covid-19-Patient in Deutschland (München), schließlich am 11.03.2020 Ausruf einer weltweiten Pandemie durch die Weltgesundheitsorganisation!

Nahezu parallel gaben die RuhrRockSixties, im April 2018 gegründeter Essener Rock Chor 60+ der Music Academy (MA) Essen, ihr - vorerst - letztes Konzert Januar 2020 im Rahmen des „Krebstages Ruhr 2020“ des Universitätsklinikums Essen. Und niemand hat damals auch nur ansatzweise geahnt, dass dies für eine lange Zeit der letzte, doch so geliebte Bühnenauftritt sein würde!

Für den Rock Chor 60+ begann eine Achterbahnfahrt der Gefühle zwischen Hoffen und Bangen, Zuversicht und Niedergeschlagenheit, ja Vision und Perspektivlosigkeit! Und bereits im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 wurde sehr schnell schmerzlich erkennbar, dass Chören insbesondere durch die Verbreitung von Aerosolen durch Singen in geschlossenen Räumen in Politik, Medizin und Gesellschaft besondere Aufmerksamkeit zu Teil wurde, mit dem niederschmetternden Ergebnis: Keine Chorauftritte, keine Chorproben!

Dank der Innovationskraft des Chormanagers Reinhard Stöckmann (Geschäftsführer der MA Essen) und zugleich der Flexibilität des Chorleiters David Thomas war schnell ein Ausweg aus der Sackgasse gefunden – Videokonferenz statt normaler Chorprobe, später Mitte des Jahres 2020 in einer Phase vorsichtiger Lockerungen dann – in Abstimmung mit dem Ordnungsamt der Stadt Essen und unter Wahrung sämtlicher Hygieneauflagen – Open-Air-Proben auf einem Parkplatz an der MA, im Herbst sogar einige Proben im 1.000 qm großen Saal des Chorforums und seit der Zuspitzung der Coronakrise im Herbst 2020 dann erneut und ausschließlich bis zum heutigen Tage wöchentliche Chorproben per Videokonferenzen, also Rock in digitaler Dosis! Ab und zu gab es „Hausaufgaben“: einen Song einzuüben - jeder in seiner Stimme - , ihn per Video aufzunehmen und an die Musikschule zu schicken. Nach Lust und Laune und technischen Möglichkeiten nahmen mehr oder weniger Rocksänger/innen diese Herausforderung an. In der Music Academy wurde dann daraus ein gemeinsames Video erstellt, dessen Ergebnis immer mit Spannung erwartet wurde!

Hier dazu mal als Beispiel „Gimme somme lovin“ nach den Blues Brothers:

Der Chor erfreut sich voller Hoffnung auf bessere Zeiten immer noch großer Tatkraft und Zuversicht! Die persönlichen Kontakte, das Zusammenkommen, das Musizieren als wunderbares Gemeinschaftserlebnis fehlen allen sehr!

Aber der Rockchor trotzt der Pandemie - mit Fantasie, Innovation und dem notwendigen Engagement aller Beteiligten! Er ist in der Coronakrise sogar zusammengerückt, hat zudem versucht, immer wieder auch neue Impulse zu setzen. So hat trotz der widrigen Rahmenbedingungen das Chorrepertoire noch eine beträchtliche Ausweitung erfahren mit Tom Petty, „Into the great wide open“, Bryan Adams, „Summer of 69“, Roy Orbison, „Pretty woman“ und Stevie Wonder „Isn‘t she lovely“.

Die Sehnsucht des Chores ist natürlich groß: gemeinsame Liveproben und natürlich gemeinsame Bühnenauftritte - Mikrofone, Scheinwerfer und ein möglichst begeisterungsfähiges Publikum, es also endlich mal wieder rockig krachen lassen zu können!

Die Rockchorsänger/innen wissen nicht wann, doch sie hoffen, dass in nicht allzu ferner Zukunft ihr gemeinsamer Rockmusiktraum endlich sein Comeback erfährt! Keep on rockin‘ !

Und wer Interesse und Lust hat, mitzumachen, einfach in der Music Academy bei Reinhard Stöckmann melden:

