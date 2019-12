Ohne vorherige Ankündigung wurde die Vorstellung des Musicals Flash Dance im Colosseum Essen für den 29.12 abgesagt.

An der Tür befand sich nur ein Aushang, dass diese Vorstellung bereits im Oktober abgesagt wurde. Auf Seiten des Veranstalters Eventim gab es dazu auch keinen Hinweis. Auch die WAZ hatte in ihre Ausgabe vom 28.12.2019 noch über das Musical berichtet und sogar noch verfügbare Karten für den Sonntag 14 und 18:30 Uhr sowie für den Montag 19:30 Uhr und Dienstag 18:30 Uhr angeboten. Auch hier gab es keinen Hinweis auf die angeblich schon im Oktober Abgesagte Vorstellung.

Dieses Dokument befindet sich im Anhang, auch der Artikel der WAZ.

Oh what a feeling! It is a shitt feeling