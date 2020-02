"Kein Wunder": In seiner aktuellen Komödie erzählt Autor Frank Goosen die Geschichte von drei Freunden aus Berlin und Bochum in ihrem letzten Sommer vor dem Mauerfall. In der nächsten Woche, am Mittwoch, 12. Februar, ist der Bochumer Autor zu Gast im Medienforum, Zwölfling 14. Los geht es um 19.30 Uhr. Karten zum Preis von 15 Euro sind im Vorverkauf beim Medienforum, Zwölfling 14, Telefon 0201 2204-274, erhältlich oder – wenn nicht ausverkauft – an der Abendkasse.

In der Reihe „BücherLeben“, die mit moderner Gegenwartsliteratur an die Lebenssituationen der Leser anknüpft, liest Goosen dem Publikum vor und kommt mit seinen Gästen ins Gespräch.

Zum Inhalt: Berlin, 1989. Fränge ist Anfang zwanzig und genießt das Leben in vollen Zügen. Freundinnen hat er gleich zwei: Marta im Westen und Rosa im Osten – die natürlich nichts voneinander wissen. Als Förster und Brocki aus Bochum zu Besuch kommen, macht das die Sache nicht einfacher, denn Rosa bringt auch bei Förster so einiges durcheinander.

Jungs sind nicht scharf auf politische Veränderungen

Die Kritiker sind sich einig: Frank Goosens neuer Roman „Kein Wunder“ ist eine Komödie über eine Zeit, als es mehr in Deutschland gab, als man brauchte. Über einen selbsternannten „Weltenwanderer der Liebe“ im geteilten Berlin, der aus guten Gründen nicht gerade scharf ist auf neue politische Verhältnisse. Die drei Freunde aus dem Ruhrgebiet erleben zwei Biotope in ihren letzten Monaten: die Subkultur Westberlins und die Dissidentenszene im Osten. Und auch im Ruhrgebiet ist die Szene der jungen Menschen in Bewegung und Aufbruch.