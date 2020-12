Noch bis zum 20. Dezember zeigt die "Villa Kampschulte" in Zusammenarbeit mit dem Verein Krebs im Bild Werke der Gruppe "Lebenskünstlerinnen". Die Ausstellung kann nach Voranmeldung besucht werden, zwei begleitende Filme finden sich im Netz.

Die Künstlerinnen sind bzw. waren Patientinnen der senologischen Abteilung an den evangelischen Kliniken Gelsenkirchen. Sie entdeckten das Malen als Möglichkeit, sich in einer existenzbedrohenden Krise zurecht zu finden. Frauen mit der Diagnose Brustkrebs finden in schöpferischen Akten Zufriedenheit, Selbstbestätigung und Momente schieren Glücks.

Emotionale Bindungen

Die von Marita Linke gegründeten Gruppe pflegt über das Malen hinaus eine strake emotionale Bindung. Für Chefarzt Dr. Abdallah Abdallah ist der therapeutische Wert unbestritten. Der Verein Krebs im Bild wurde 2017 nach niederländischem Vorbild gegründet. Von von Essen aus organisiert er bundesweit kreative Angebote für Krebskranke, deren Freunde und Angehörige. Dabei handelt es sich um Chöre, aber auch Schreib-, Yoga- und Malgruppen.Weitere Infos auf der Homepage www.krebsimbild.de.

Anschauen

Die Ausstellung in der "Villa Kampschulte" an der Graf-Bernadotte-Straße 15 ist mittwochs und samstags von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Wer einen Besuch vereinbaren möchte, meldet sich unter Tel. 0175/8374663 an. Zwei Filme zu Werken und Künstlerinnen sind hier zu sehen:

