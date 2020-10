Krimi Noir heißt es am Freitag, 23. Oktober im Theater Courage, Goethestraße 67. Auf dem Programm steht Impro-Theater, bei dem das Publikum Regie führt. Los geht es um 19 Uhr im Theatergarten unter einem Zeltdach.

"Ein improvisierter Krimi im Noir Stil der 50er Jahre. Unter der Regie der Zuschauer entsteht ein noch nie da gewesenes Drehbuch, welches von den beiden Schauspielern Amira Bakhit und Philipp Steimel in Bild und Sprache umgesetzt wird. Von Spielrunde zu Spielrunde kommen sie der Lösung des Falles immer näher, bis am Ende der große Showdown wartet. Siegt das Gute über das Böse oder gelingt den Schurken die Flucht? Lassen Sie sich überraschen!", heißt es in der Ankündigung.

Krimi Noir in Rüttenscheid

Das Stück dauert ca. 70-80 Minuten ohne Pause. Um Ticket-Vorbestellung (Karte: 12 Euro) möglichst per Telefon (0201/791466, Bürozeiten: 11.30 - 17.30 Uhr) wird gebeten.

Weitere Infos sind unter www.theatercourage.de erhältlich.