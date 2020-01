2020 feiert die Musikwelt den 250. Geburtstag Beethovens und Pro Arte begeht dieses Jubiläum mit einem glanzvollen Festkonzert am 13. Februar 2020 in der Philharmonie Essen mit dem Sinfonieorchester Basel unter der Leitung von Ivor Bolton, Alexander Melnikov am Klavier und Peter Simonischek.

Im Zentrum steht Beethovens selten zu hörende, aber bedeutende Musik „Die Geschöpfte des Prometheus“ und kein Geringerer als der berühmte österreichische Kultschauspieler Peter Simonischek übernimmt die Rolle des Sprechers. Über Jahre hinweg war er der frenetisch gefeierte „Jedermann“ der Salzburger Festspielinszenierung und hat in zahlreichen Filmen und Fernsehspielen mitgewirkt; zuletzt noch Kultfigur als Oskar-nominierter „Toni Erdmann“ im gleichnamigen Film. Mit dem Basler Chefdirigenten Ivor Bolton am Pult und dem Solisten des Abends, dem brillanten Alexander Melnikov am Klavier wird der Abend zum wahren Beethoven-Festkonzert.