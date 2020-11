Märchen mal ganz anders!

Die Autorin Inge Krützen hat die Märchenwelt auf den Kopf gestellt:

Fabelwesen, bekannte und wenige bekannte Wesen der Fantasiewelt treffen aufeinander und schreiben ihre Erzählungen neu.

Zu einem richtig schönen Märchenbuch gehören auch Bilder. Im letzten Jahr haben wir mit der Illustration begonnen:

Kinder haben aufmerksam den Erzählungen gelauscht und ihre Fantasien in Farben aufgemalt. Entstanden ist dabei ein Märchenbuch der ganz besonderen Art!

Trotz Corona wollen wir das Projekt fortsetzen - diesmal Hybrid! An zwei Tagen treffen wir uns in kleinster Besetzung in der Bücherei St. Ludgerus und Martin in Rüttenscheid. Als Vorleser konnten wir Herrn U. Drees gewinnen. Er wird vor der Kamera die Geschichten vorlesen, im Anschluss werden 2 Geschwister vor Ort zusammen mit der Künstlerin Susanne Nocke die Bilder zu den Geschichten gestalten. Alle anderen Kids die mitmachen möchten (verbindliche Anmeldung erforderlich!!!) sind herzlich eingeladen, sich den Zusammenschnitt der Aktionstage als Film anzuschauen und zu Hause eigene Werke zu gestalten. Das muss nicht zwingend gemalt sein! Es kann z. B. mit Lego oder Playmobil nachgestellt und fotografiert werden,....oder, was euch sonst noch so einfällt!

Die Teilnahme ist kostenlos!

Anmeldung per Mail: koeb-st.martin@st-lambertus-essen.de

Das Kulturbüro der Stadt Essen und Bezirksvertretung Rellinghausen fördern dieses Projekt.