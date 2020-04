Bunt ist das kleine Atelier, das Ellen Gorzelany sich in ihrer Rüttenscheider Wohnung eingerichtet hat. “Großformatig kann ich hier leider nicht arbeiten, aber für alles andere reicht es”, freut sich die gebürtige Münsterländerin.

“Ich war schon immer Künstlerin und verdiene mein Geld mit Text und Konzept. Das liegt nah beieinander”, berichtet die Wahl-Essenerin, die seit 1989 in unserer Stadt lebt und auch als Dozentin für Unternehmenskommunikation und Journalismus arbeitet. “Die Kunst purzelt einfach aus mir heraus. Ich mag intuitives, spontanes Vorgehen. Selbst wenn ich konzeptionelle Bildserien fertige, ist das Konzept vorher auch oft intuitiv. Mir ist es wichtig, erst das Chaos zuzulassen, um es dann nachvollziehbar zu ordnen. Früher hatte ich ein Atelier und ich überlege, wieder eines zu mieten, vielleicht in einer Ateliergemeinschaft? Ich habe immer auch viel gezeichnet, dafür reicht im Moment mein Zeichentisch. Skizzen sind die Grundlage vieler meiner Werke. Und dann entwickelt sich daraus oft Unvorhergesehenes, das mir selbst Zugang zum Inneren verschafft. Sehr spannend, ein solcher Prozess ”, berichtet Gorzelany. Neben den Klassikern Bleistift und Tusche greift sie gern auf Farbstifte zurück, mit denen sie sowohl linear als auch flächig arbeitet. Das Werken mit Öl und Acryl fehle ihr schon, gibt sie zu und blickt sich in ihrer Kunstecke um, die sich den Raum mit dem Textbüro teilen muss. Inspiration findet die lebhafte Frau überall: “Alles was um mich geschieht, ist relevant. Für mich verschmelzen in meiner Kunst innere mit äußeren Ereignissen. Ich arbeite sehr organisch, eher nicht konstruierend oder technisch. Es fließt vieles auch ineinander, wie im Leben.” Denn ihre künstlerische Entwicklung, so erzählt sie weiter, sei immer auch die Entwicklung ihrer Persönlichkeit und diese sei in diesem Leben voraussichtlich nicht mehr abzuschließen. Sie sagt das mit einem Augenzwinkern und gibt ein Beispiel: “ Wenn ich entscheide, das Bild sei fertig, ist der Prozess für mich oft noch nicht abgeschlossen, sondern wirkt nach.”

Viele Kunstschaffende berichten, dass zu erkennen, wann ein Bild fertiggestellt ist, zu den größten Herausforderungen gehöre. Dem schließt sich auch Ellen Gorzelany an: “Die Kunst liegt auch im Reduzieren. Zu erkennen, wann eine Schöpfung so beendet ist, das der Betrachter Raum zum Weiterdenken bekommt, ist auch eine Frage der Disziplin. Wann darf es nicht mehr werden, weil gegebenenfalls das Eigentliche verdeckt wird. Ich bin noch mitten in diesem Lernprozess.” Die Malerin, die regelmäßig auch Teil der Kunstspur ist, bewundert Künstler, bei denen jeder Strich sitzt: “ Bei mir scheint da noch ein Lernbedarf zu sein. Ich bleibe dran! Ein weiterer niemals endender Prozess in meinem Leben.” Ergänzend zu ihrer gemalten und gezeichneten Kunst, schreibt Gorzelany auch Gedichte. Oftmals werden diese wiederum von Illustrationen begleitet. “Ich beschäftige mich in den Texten meist mit lustigen, aber auch mit ernsten Themen. Mal gehen die Zeilen ganz schnell und spontan von der Hand, mal feile ich tagelang nach an den passender erscheinenden Wortkombinationen, ”, erzählt die Synästhetin, die in dieser Eigenschaft ein großes Geschenk sieht. “Es macht mein Leben reicher an Eindrücken, wenn ich bei bewegender Musik gleichzeitig auch andere Wahrnehmungen empfinde: Farben, Gerüche, Geschmäcker – zum Glück passiert das nicht bei Musik, die ich nicht mag. Vielleicht, weil ich mich ihr schnell entziehe? Für mich ist diese Vielfalt an Sinnesreizen ganz normal. Ich kenne das von klein auf.” Ihre Gedichte würde Ellen Gorzelany gerne bei einem Poetry Slam vorstellen, hat sich bisher jedoch noch nicht

angemeldet: “Ich überlege, ob ich das mal machen sollte. Ich trage meine Texte mangels Zeit und Gelegenheit nur selten vor.” Stressen lässt sich Gorzelany von solchen Überlegungen jedoch nicht. Das Leben scheint für sie ein Weg zu sein, der hinter jeder Kurve eine neue Überraschung bereithält, die sie aufzunehmen weiß. Und vielleicht steckt darin auch wieder die Inspiration für ein neues Werk.