Das Gemälde gehört zu den bedeutenden Werken des Expressionismus. Ab Freitag, 7. Februar, ist das Werk mit dem Titel "Tänzer" von Max Pechstein im Museum Folkwang zu sehen. Im Dezember konnte es durch Mittel des Folkwang-Museumsvereins erworbenen werden. Zuvor war es über 100 Jahre in Privatbesitz. Das Bild, das aus dem Jahr 1910 stammt, wird in einem neuen Raum der Sammlungspräsentation zu sehen sein.

Die Eröffnung findet am 6. Februar um 19 Uhr statt. In dem neu eingerichteten Sammlungsraum werden neben Max Pechsteins Gemälde Tänzer Grafiken und Bildwerke von Edgar Degas, Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel und Christian Rohlfs, Fotografien des Tanztheaters Pina Bauschs von Ulli Weiss und Guy Delahaye sowie Plakate zu Tanz-Aufführungen von Mary Wigman oder Celly de Rheidt präsentiert. Insgesamt werden 26 Werke aus der Sammlung des Museum Folkwang zu sehen sein.

Museum verfügt nun über vier Pechstein-Gemälde

Den neuen "Pechstein" erwarb der Folkwang-Museumsverein mit Mitteln aus dem Nachlass der Dr. Walter Griese-Sammlung. Damit verfügt das Museum Folkwang über insgesamt vier Gemälde, zwei Plakate und 12 Grafiken von Max Pechstein.

Inspiriert vom Berliner Nachleben mit Varieté und Theater

Tänzer ist eines seiner wichtigen Gemälde, die sich mit dem Tanz und der Bewegung des Körpers auseinandersetzen. Unter dem Eindruck des Berliner Nachtlebens mit Varieté und Theater entstehen 1909 erste Kompositionen zu diesem Thema, 1910 wird die künstlerische Beschäftigung mit dem Tanz intensiver. In dieser Zeit löst sich Pechstein von den gleichmäßig nebeneinandergesetzten Pinselstrichen im Stil Vincent van Goghs, die seine Malweise bis dahin prägen. In der Komposition Tänzer zeigt sich bereits der gestisch wirkende Farbauftrag der Brücke-Künstler. In der Sammlung des Museum Folkwang schließt das Gemälde so sinnfällig den Schaffenszeitraum Pechsteins zwischen der frühen Flusslandschaft (um 1907) und Mädchen am Tisch (1910).