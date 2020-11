Die Walter-Hohmann-Sternwarte beteiligt sich am 20. November am bundesweiten Vorlesetag. „Wie im vergangenen Jahr bieten wir wieder etwas Naturwissenschaftliches für Kinder an“, so Claudia Henkel, Vorsitzende der Sternwarte. Das Thema lautet: „Einstein: die fantastische Reise einer Maus durch Raum und Zeit“.



„Unter diesem Titel ist im September ein neues Buch von Torben Kuhlmann im NordSüd Verlag erschienen, aus dem wir vorlesen werden“, erläutert Henkel. Und darum geht es: Nachdem die kleine Maus einen Tag zu spät zum Käsefest in Bern angekommen ist, beschäftigt sie sich mit dem Thema „Zeit“. Wie viel sie auch dazu lernt, es bleibt die Frage: lässt sich die Zeit zurückdrehen? Mit viel Erfindungsgeist und der Hilfe von Albert Einsteins Theorien baut sich die Maus eine Zeitmaschine und begibt sich auf eine spannende Reise. Nach Angaben des Verlages ist das Buch für Kinder ab sechs Jahren geeignet.

Für Kinder ab sechs Jahre

Vorgelesen wird am Freitag, 20. November, von 19 bis 20 Uhr. Pandemiebedingt findet diese Veranstaltung in Kooperation mit der VHS Essen online statt. Dazu ist eine Anmeldung per E-Mail unter vorsitzender@walter-hohmann-sternwarte.de erforderlich. Zugangsdaten für den Vortrag werden nach der Anmeldung zur Verfügung gestellt.