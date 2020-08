Die Volkshochschule Essen verzichtet für das Herbstsemester auf ein gedrucktes Programmheft, nicht etwa, weil das Team um Direktor Michael Imberg die Druckkosten sparen möchte, sondern um in Corona-Zeiten auch weiterhin flexibel reagieren zu können. Digital ist das aktuelle Programme ab sofort im Netz abrufbar und die Kurse können gebucht werden.

Sicherheitsabstände von 1,5 Metern und kleinere Lerngruppen - auch die Volkshochschule hat versucht, sich mit dem Virusgeschehen zu arrangieren und ihr Konzept darauf abzustimmen. In erster Linie ist die Leitung des Bildungsträgers aber froh, dass bald wieder Leben auf den Fluren stattfinden wird - wenn auch kanalisiert. Denn natürlich sollen nicht alle Kursteilnehmer auf einmal im Haus unterwegs sein. "Wir haben geplant, unser Haus am 12. August wieder zu öffnen", erklären VHS-Direktor Michael Imberg und seine Stellvertreterin Heike Reintanz-Vanselow. Allerdings unter der Prämisse einer "neuen Normalität". Das Programm immer wieder an die neusten geltenden Bestimmungen anzupassen, hat den Machern der VHS einiges abverlangt. "Das war quasi work in progress - wir mussten und müssen noch immer schauen, was geht", erklären Michael Imberg und Heike Reintanz-Vanselow. Man muss flexibel bleiben und Veränderungen im Infektionsgeschehen beobachten.

Abstand und kleinere Lerngruppen

Neben dem Hygienekonzept und kleinen Lerngruppen werden viele Kurse online stattfinden. "Die Menschen sind unterschiedlich besorgt, dem wollen wir Rechnung tragen", ist man sich in der VHS einig. So wurden einige Kurse aufgeteilt und online bzw. in Präsenz unterrichtet.

Circa drei Viertel der Kurse sind coronabedingt ausgefallen. "Zum Glück konnten wir nach dem Stop vom 16. März aber viele Kurse online weiterführen. Alles, was mit Prüfungen zusammenhängt, hat als Kurs noch stattgefunden oder wurde ab dem 16. März auf online umgestellt", berichtet Imberg.

Zeitgleich stieg das Interesse an Informationen zum Online-Lernen. "Es gab hier zahlreiche Schulungen für Lehrkräfte, welche Tools gibt es, was ist möglich", erklären die Organisatoren. Corona hat ein Umdenken initiiert. "Wir sind aber auch seit mittlerweile zehn Jahren im Online-Bereich Vorreiter", betont Imberg.

So sind beispielsweise auch Tanzkurse online kein Problem. Ob Irish- oder Traditional Dance - wenn der Kursleiter vortanzt und der Schüler die Kamera umswitcht und sich seinen Partner schnappt, kann er sofort im heimischen Wohnzimmer loslegen.

Anmeldungen und weitere Infos zum Kursprogramm der VHS online sind auf www.vhs-essen.de zu finden.