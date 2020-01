Der Grugapark Essen wird wieder zum Lichterpfad, wenn unzählige Lichter beim Parkleuchten ab 1. Februar aus der Dunkelheit heraustreten. LED-Scheinwerfer lassen das Areal in allen Regenbogenfarben zu einer Leuchtkulisse erstrahlen.

Die „Darsteller“ darin sind kunstvoll gestaltete Lichtobjekte, die hier ihren großen Auftritt haben. Die „Stars“ in diesem Jahr sind die Pinguine. Eine ganze Parade der leuchtenden Gesellen tummelt sich in Lebensgröße auf der großen Wiese von der Orangerie bis zum Grugaturm.

Flankiert werden die Pinguine von emsigen Leucht-Strichmännchen. Mal sind es dreidimensionale Figuren, mal geometrische Formen und manchmal auch optische Täuschungen, die überall im Park platziert sind. Einige dieser Lichtobjekte sind filigran und klein, andere sind mehrere Meter groß wie zum Beispiel die leuchtenden Palmen und Riesenkristalle. Überall zwischen Bäumen, Wiesen und Wegen gibt es illuminierte Szenerien zu entdecken. Video-Projektion bringen bewegte Bilder ins Lichter-Spiel.

Besonders spektakulär ist die Groß-Projektion eines Videos auf einem Wasserschild im Margarethensee, so die Ankündigung.

Die Licht-Regie führt im Grugapark seit Beginn des Parkleuchtens Wolfgang Flammersfeld. Mit seinem Team von world of lights illuminiert er den Park zum 11. Mal: Jedes Jahr sieht der Grugapark komplett anders aus. Immer wieder kommen ganz neue Licht-Objekte und andere Arrangements des Lichtes hinzu. Bis zum 8. März erstrahlt der Grugapark jeden Abend. An den Samstagen sind zudem Kleinkunstaktionen in die Lichtkulisse eingebettet.

Parkleuchten vom 1. Februar bis 8. März

Beginn: Die abendliche Illumination wird jeweils zum Einbruch der Dunkelheit eingeschaltet. Sondereintritt ab 16 Uhr.

Ende: montags bis donnerstags und sonntags um 21 Uhr, freitags und samstags um 22 Uhr. Einlass-Ende ist jeweils eine Stunde vor Ende der täglichen Beleuchtungs-Kunstaktion.

Eintritt: Erwachsene: 6 Euro, samstags 7 Euro wegen des Zusatzprogramms; Kinder (6-15 Jahre) 2,50 Euro; freier Eintritt mit Grugapark-Jahreskarte. Diese Regelung gilt auch für die Jogger und Walker.