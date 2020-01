Volljährige junge Leute können sich jetzt noch für ein Praktikum am Schauspiel Essen bewerben. Gesucht werden Praktikanten, die sich für eine Berufsausbildung orientieren möchten oder praktische Erfahrung für die Aufnahme eines entsprechenden Studiums sammeln möchten.

Friederike Külpmann, Ausstattungsleiterin am Schauspiel Essen sucht Unterstützung für folgendee Stücke:

„Die Marquise von O…“ nach der Novelle von Heinrich von Kleist entsteht als Inszenierung speziell für junge Zuschauer ab 16 Jahren in der Casa; der Praktikumszeitraum ist vom 3. März bis zur Premiere am 24. April. Und als letzte Grillo-Premiere dieser Saison steht am 25. April Bertolt Brechts Greuelmärchen „Die Rundköpfe und die Spitzköpfe oder Reich und reich gesellt sich gern“ in einer Inszenierung von Regisseur Hermann Schmidt-Rahmer auf dem Spielplan; der Praktikumszeitraum für dieses Stück ist ebenfalls vom 3. März bis zur Premiere am 25. April.

Das Schauspiel Essen weist darauf hin, dass die Praktikanten für Vormittags- und Abendproben zur Verfügung stehen müssen und dass für die Praktika leider keine Vergütungen gezahlt werden können.

Schriftliche Bewerbungen per E-Mail erbeten an: friederike.kuelpmann@schauspiel-essen.de

Kontakt: Friederike Külpmann, Ausstattungsleiterin am Schauspiel Essen, Telefon 0201/8122-337