Jeder Mensch ist ein König. Die Königinnen und Könige von Ralf Knoblauch verfolgen eine bestimmte Intention: Sie tragen das Thema Würde in die Welt. Im Essener Domschatz finden am 10., 24. und 31. März, jeweils um 13.30 Uhr, Kunst-Impulse statt, die zur Auseinandersetzung mit dem Thema Menschenwürde einladen. Treffpunkt ist das Domschatzfoyer. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.

Ralf Knoblauch ist gelernter Tischler und Diakon aus Bonn. Er stellt seine Skulpturen überall da aus, wo Menschen von Frieden und Menschenwürde träumen. Bis zum 14. April sind sie nun zu Gast im Essener Dom und im Domschatzfoyer.

In der Ankündigung heißt es: Keine prunkvolle Kleidung oder überragende Größe machen die Skulpturen aus, sondern die markante Ausstrahlung dieser kleinen Persönlichkeiten zieht den Betrachter an. Jede Figur ist – wie jeder Mensch – anders. Knoblauch arbeitet seine Könige aus einem Stück Holz. Die Liebe zum Material verbindet er mit seiner Arbeit in der Kirche. Risse und Unebenheiten im Holz erzählen vom eigenen Leben und von der Liebe, einen Menschen so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Die Könige erinnern daran, dass jeder Mensch wertvoll ist und eine Würde besitzt – ein zentrales Thema, das jeden angeht.